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Сергей Кирьяков: получили очередную "пищу для размышлений"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал ничью своей команды в контрольном матче против "Пахтакора" (0:0).

"Получили очередную "пищу для размышлений". Были и хорошие, и негативные моменты. В первые пять минут должны были забивать, потом были моменты у Вергары и Шевченко. Исполнительского мастерства не хватило. Но комбинации порадовали. Надо понимать, что мы находимся в работе, постоянно совершенствуемся. Готовимся к "Оренбургу". Что касается новичков, то Сунзу выиграл практически все единоборства, а Александров чуть потерялся на поле. В принципе, я доволен ребятами, но до идеальной игры нам ещё нужно время", - цитирует Кирьякова официальный сайт клуба.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 21:19
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