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ЦСКА продлил контракт с Тимуром Жамалединовым

ЦСКА продлил контракт со своим нападающим Тимуром Жамалединовым, сообщает profsportcompany на своей странице в Instagram.

"Форвард московского ЦСКА Тимур Жамалединов продлил свой контракт с армейским клубом на 3,5 года! Тимур, верим в тебя и уверены, что ты проявишь себя в основной команде ЦСКА!" - гласит сообщение.
Теги: ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 21:31
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5
(3)
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:58) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
я об этом утром читал...

Да кому интересна эта химкинская синагога?


Какой прекрасный день
А ты - прекрасный пень
Смотри - прекрасный нал
Вступай в табун-кагал


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: s.o.b.
ЦСКА ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ТИМУРОМ ЖАМАЛЕДИНОВЫМ

Ох уж эти новосники...

Не говори: я об этом утром читал... Видимо, голимые интервью для поднятия рейтингов куда важнее, чем скорость сообщения новостей.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:56) #
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online

Чалов, Гордюшенко, теперь Жамалетдинов - своя молодежь. Вырастайте в хороших футболистов и приносите пользу клубу и доставляйте радость болельщикам своей игрой.
Регистрация: 15.05.2015
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
ЦСКА ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ТИМУРОМ ЖАМАЛЕДИНОВЫМ

Ох уж эти новосники...
Регистрация: 16.09.2010
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