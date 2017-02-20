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Соломон Кверквелия: ведем переговоры о переходе в "Локомотив"
Защитник казанского "Рубина" Соломон Кверквелия подтвердил, что может перейти в московский "Локомотив" в текущее трансферное окно.
"Ведем разговоры с "Локомотивом" о переходе. Я не против трансфера, но пока не знаю, как все завершится. Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля", - цитирует футболиста ТАСС.
"Ведем разговоры с "Локомотивом" о переходе. Я не против трансфера, но пока не знаю, как все завершится. Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля", - цитирует футболиста ТАСС.
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