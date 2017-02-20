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Шамиль Газизов: Пуцко со временем станет одним из лидеров "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов уверен, что защитник Александр Пуцко может стать одним из лидеров клуба.

"Пуцко – хороший футболист, он еще будет прогрессировать и со временем станет одним из лидеров. У него есть сильные стороны. В "Уфе" все зависит от самого Александра. Он хочет играть в премьер-лиге, захотел перейти в "Уфу". Рад, что Саша оказался в нашей команде", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Пуцко Уфа
Вчера, 23:13
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