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"Пусть критикуют судью за такие трактовки". Гузина - о фолах в матче со "Спартаком"

Футболист "Оренбурга" Гедеон Гузина высказался о большом количестве желтых карточек в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"
Гедеон Гузина отметил, что главный арбитр обращал большее внимание на фолы футболистов "Оренбурга".

- Вашу команду подвергли критике за большое количество фолов, желтых карточек, за жесткую игру со "Спартаком". Что скажете?

- Половины этих фолов вообще не было! Не знаю, за что нас критикуют, пусть критикуют судью за такие трактовки. Я играю в корпус с Джику - он свистит фол. В аналогичной ситуации, когда за мяч боролись Даку и наш защитник, свистка не было, - сказал Гузина "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Оренбургом". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Команды не смогли выявить победителя, итоговый счет 1:1. За красно-белых гол забил Мирлинд Даку, за "Оренбург" отличился Руслан Куль.

Главный арбитр игры Артем Чистяков выдал предупреждения восьми футболистам гостей. У "Спартака" желтые карточки получили Мирлинд Даку и Кристофер Ву.

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