"Пусть критикуют судью за такие трактовки". Гузина - о фолах в матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Оренбург"

- Половины этих фолов вообще не было! Не знаю, за что нас критикуют, пусть критикуют судью за такие трактовки. Я играю в корпус с Джику - он свистит фол. В аналогичной ситуации, когда за мяч боролись Даку и наш защитник, свистка не было, - сказал Гузина "Матч ТВ"

Гедеон Гузина отметил, что главный арбитр обращал большее внимание на фолы футболистов "Оренбурга".Вчера, 30 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Оренбургом". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Команды не смогли выявить победителя, итоговый счет 1:1. За красно-белых гол забил Мирлинд Даку, за "Оренбург" отличился Руслан Куль.Главный арбитр игры Артем Чистяков выдал предупреждения восьми футболистам гостей. У "Спартака" желтые карточки получили Мирлинд Даку и Кристофер Ву.