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Адиев - о судействе в 6-м туре РПЛ: трагедии, которые могут лишить работы

Мнением о судействе и иных коллизиях 6-го тура РПЛ с Rusfootball.info поделился экс-наставник "Ахмата" и "Крыльев Советов" Магомед Адиев.
Фото: ФК "Зенит"
- Как командам отдельные матчи не удаются, так и судьям. Тут вот, можно сказать, целый тур не удался. В целом, на данном отрезке качество судейства улучшилось, но на сей раз были большие ошибки. Для людей со стороны ошибки, а для моих коллег внутри маленькие трагедии, которые стоят многих потраченных нервов и могут лишить работы. Хотелось бы, чтобы судьбоносных ошибок было как можно меньше.

Сам тур в целом оставил благоприятное впечатление. Мне понравилась встреча моих бывших команд в Грозном с обилием голов. "Акрон", который уже начали "хоронить", проявил характер с армейцами. "Зенит", вопреки ожиданиям, получил тяжелейшую игру в Воронеже. Пусть наш чемпионат продолжается в том же непредсказуемом духе.

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