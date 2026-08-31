Адиев - о судействе в 6-м туре РПЛ: трагедии, которые могут лишить работы

Мнением о судействе и иных коллизиях 6-го тура РПЛ с Rusfootball.info поделился экс-наставник "Ахмата" и "Крыльев Советов" Магомед Адиев.

Фото: ФК "Зенит"

- Как командам отдельные матчи не удаются, так и судьям. Тут вот, можно сказать, целый тур не удался. В целом, на данном отрезке качество судейства улучшилось, но на сей раз были большие ошибки. Для людей со стороны ошибки, а для моих коллег внутри маленькие трагедии, которые стоят многих потраченных нервов и могут лишить работы. Хотелось бы, чтобы судьбоносных ошибок было как можно меньше.