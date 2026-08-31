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Защитник "Оренбурга": мы можем претендовать на чемпионство

Футболист "Оренбурга" Данила Ведерников ответил, согласен ли он со словами Игоря Дивеева о том, что "Спартак" не может претендовать на чемпионство.
Фото: ФК "Оренбург"
Данила Ведерников заявил, что любая команда из Российской Премьер-Лиги может претендовать на первое место. Футболист привел в пример "Балтику", которая оказалась в верхней части таблицы по итогам прошлого сезона.

"РПЛ непредсказуема. Мы можем претендовать на чемпионство. "Спартак", "Краснодар" и "Зенит" тоже - все 16 команд могут.
Тяжело сказать. Давайте вспомним пример "Балтики", которая в том году вышла из Первой лиги и заняла сразу шестое место. Кто это мог ожидать? Вот вам и ответ", - сказал Ведерников "Спорт-Экспрессу".

На данный момент подопечные Ильдара Ахметзянова занимают 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в 6 матчах. В прошедшем сезоне "Оренбург" финишировал на 12-й строчке с 29 баллами в своем активе.

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