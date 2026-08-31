Защитник "Оренбурга": мы можем претендовать на чемпионство

"РПЛ непредсказуема. Мы можем претендовать на чемпионство. "Спартак", "Краснодар" и "Зенит" тоже - все 16 команд могут.Тяжело сказать. Давайте вспомним пример "Балтики", которая в том году вышла из Первой лиги и заняла сразу шестое место. Кто это мог ожидать? Вот вам и ответ", - сказал Ведерников "Спорт-Экспрессу".
На данный момент подопечные Ильдара Ахметзянова занимают 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в 6 матчах. В прошедшем сезоне "Оренбург" финишировал на 12-й строчке с 29 баллами в своем активе.