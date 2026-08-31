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Официально: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной.
Фото: Getty Images
"Я хочу сообщить всем вам, что ухожу из сборной... Это было решение, которое причинило мне боль в душе, но я понимаю, что пришло время", - написал футболист в социальных сетях.

Лионель Месси дебютировал за основную сборную Аргентины в августе 2005 года. Всего на его счету 207 матчей, 125 голов и 68 результативных передач за национальную команду.

Контракт 39-летнего нападающего с "Интер Майами" действует до конца декабря 2028 года.

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