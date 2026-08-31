Семин сравнил Месси и Марадону: на порядок сильнее

"Лучше карьеры в футболе не было ни у кого. Но надеюсь, что в клубном футболе Месси ещё будет себя проявлять. Сейчас всё забивает и забивает в МЛС. Талант от бога, он превзошёл всех игроков, которых мы когда-либо видели. В том числе и Марадону - Месси на порядок сильнее", - сказал Семин "Чемпионату".
Лионель Месси выступал за основную сборную Аргентины с 2005 по 2026 год. Всего на счету нападающего 207 матчей, 125 голов и 68 голевых передач в национальной команде. Правый вингер является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира.
Диего Марадона играл за Аргентину с 1977 по 1994. Всего за сборную хавбек провел 90 матчей, забил 33 гола и отдал 26 результативных передач. Он является чемпионом мира, двукратным чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А и Кубка Италии сезона-87/88.