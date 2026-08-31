В Медиалиге высказались о переходе Заболотного: ничего зашкварного здесь нет

- Писарский перешел из "СКА-Ростов" в 2DROTS и в дебютном матче отличился сумасшедшей передачей пяткой, которая уже стала хайлайтом сезона. Что касается перехода Заболотного - масштаба личности такого размера в лиге на постоянной дистанции еще не было. Игрок сборной России, который мог бы играть и сейчас в национальной команде страны - это главный трансфер "на вход" в Медиалигу. Его вчерашнее выступление, где он успел и забить гол, и отдать шикарную голевую передачу, и даже порвать игровые трусы - это все хайлайты, которые работают как на самого Антона, так и на лигу в целом. Но при этом не перестану желать Антону удачи в продолжении профессиональной карьеры после окончания дисквалификации.
Хотелось бы, чтобы многие скептики Медиалиги брали пример с Антона Заболотного и Владимира Писарского. Не нужно стесняться приходить в Медиалигу на тот период времени, который им отмерен волей судеб, и продолжать не только играть в футбол, но и приобретать популярность и узнаваемость. Ничего плохого в этом нет! Медиалига уже давно не продукт-однодневка, ничего плохого и зашкварного здесь нет.Все мы занимаемся тем, что продвигаем спорт, здоровый образ жизни в нашей стране. Люди, которые примкнули к нашим рядам в этом сезоне, большие молодцы - их можно брать в пример. Я всегда буду желать удачи и готов протянуть руку помощи, потому что их вклад в развитие медиафутбола для меня - это аванс.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info