В Медиалиге высказались о переходе Заболотного: ничего зашкварного здесь нет

Фото: ФК "СКА-Ростов"

Хотелось бы, чтобы многие скептики Медиалиги брали пример с Антона Заболотного и Владимира Писарского. Не нужно стесняться приходить в Медиалигу на тот период времени, который им отмерен волей судеб, и продолжать не только играть в футбол, но и приобретать популярность и узнаваемость. Ничего плохого в этом нет! Медиалига уже давно не продукт-однодневка, ничего плохого и зашкварного здесь нет.