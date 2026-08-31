Осипов: не удивился, если бы медиаклуб сыграл с командой из РПЛ в Кубке России

Президент Медиалиги Николай Осипов в комментарии Rusfootball.info оценил выступление медиаклубов в Кубке России.

Фото: ФК "10"

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- ФК "10" - самая подготовленная команда Медиалиги по глубине состава. Ждал от команды как минимум повторения рекорда медиафутбольных клубов (выхода в 4-ую стадию Кубка России - Прим.). Не удивился, если бы "Десятка" дошла до стадии игры с клубами из РПЛ. В плане результата ФК "10" разочаровал, но лишь потому, что ожидания были максимально субъективными.



Что могу сказать по остальным командам - в отличие от предыдущих лет, второй раунд Кубка России был самым конкурентоспособным. Достались клубы, которые идут лидерами и в "Золоте", и в "Серебре" Второй Лиги. Где-то не повезло, где-то допустили ошибки, которые стали фатальными. Цифры на трибунах и трансляциях наших команд подтверждают, что медиафутбол по-прежнему интересен и актуален даже для немедиафутбольной аудитории.



Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info