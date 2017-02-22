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Андрей Кобелев: мы до сих пор надеемся, что Кокорин наш большой талант

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился своим мнением о нападающем "Зенита" Александре Кокорине.

"Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос. Мы до сих пор надеемся, что Кокорин наш большой талант. Если человек периодически показывает хороший футбол, значит, он может играть. Лично я для себя уже давно решил, что Кокорин – не фланговый игрок. Александру нужно играть в центре. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой", - цитирует Кобелева "Спорт-Экспресс".
Теги: Кобелев Кокорин
Вчера, 23:32
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№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:36) #
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Не , ну по любому у Кокорина есть продюсер....((
Регистрация: 28.12.2015
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