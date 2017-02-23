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17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (6)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (6)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
11:54
С Днём защитника Отечества! (13)
С Днём защитника Отечества! (13)
10:00
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
СМИ: Кверквелия сегодня станет игроком "Локомотива"
25-летний защитник "Рубина" Соломон Кверквелия в течение часа должен подписать контракт с "Локомотивом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Сейчас игрок находится в офисе московского клуба и улаживает последние формальности. Речь идет об аренде с правом первоочередного выкупа.
Сейчас игрок находится в офисе московского клуба и улаживает последние формальности. Речь идет об аренде с правом первоочередного выкупа.
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