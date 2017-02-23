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СМИ: Кверквелия сегодня станет игроком "Локомотива"

25-летний защитник "Рубина" Соломон Кверквелия в течение часа должен подписать контракт с "Локомотивом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Сейчас игрок находится в офисе московского клуба и улаживает последние формальности. Речь идет об аренде с правом первоочередного выкупа.
Теги: Кверквелия Рубин Локомотив Трансферы
Сегодня, 17:51
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