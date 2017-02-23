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Алексей Пугин не захотел переходить в клуб из ФНЛ

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин перед закрытием трансферного окна мог трудоустроиться в ФНЛ, информирует "Матч ТВ".

В его услугах были заинтересованы ряд клубов — в частности 29-летнему игроку поступило предложение от "Тамбова".

Пугин тем не менее решил доиграть сезон в "Томи" — даже несмотря на то что в сибирском клубе пока не начался процесс погашения задолженностей.
Теги: Томь
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Сумрак (Сегодня, 20:20) #
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чЁ.... прям два раза не захотел...?


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
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