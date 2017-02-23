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Алексей Пугин не захотел переходить в клуб из ФНЛ
Полузащитник "Томи" Алексей Пугин перед закрытием трансферного окна мог трудоустроиться в ФНЛ, информирует "Матч ТВ".
В его услугах были заинтересованы ряд клубов — в частности 29-летнему игроку поступило предложение от "Тамбова".
Пугин тем не менее решил доиграть сезон в "Томи" — даже несмотря на то что в сибирском клубе пока не начался процесс погашения задолженностей.
В его услугах были заинтересованы ряд клубов — в частности 29-летнему игроку поступило предложение от "Тамбова".
Пугин тем не менее решил доиграть сезон в "Томи" — даже несмотря на то что в сибирском клубе пока не начался процесс погашения задолженностей.
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