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Анатолий Мещеряков: оптимизация зарплатной ведомости являлась одной из задач "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что сокращение зарплатной ведомости являлось и является одной из задач руководства клуба.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб удачно провел трансферное окно с финансовой точки зрения, железнодорожникам удалось существенно разгрузить зарплатную ведомость.

"Совет директоров оценивает то, как менеджмент выполняет задачи, поставленные на год. Оптимизация зарплатной ведомости была одной из задач, которая стояла и стоит как перед менеджментом "Локомотива", так и перед другими клубами в настоящий момент", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 15:50
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