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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Амкар" поздравил Александа Мильковича с днем рождения
"Амкар" поздравил своего защитника Александра Мильковича с днём рождения.
"От имени многочисленных поклонников "Амкара" поздравляем с днем рождения защитника красно-черных Александра Мильковича. Желаем футболисту, выбравшему второй номер, всегда получать за свою игру только пятерки. Счастья, здоровья, поменьше травм и карточек и побольше забитых мячей, голевых передач и выигранных единоборств. Пусть на твоем фланге всегда будет порядок!" - говорится в поздравлении на официальном сайте "Амкара".
"От имени многочисленных поклонников "Амкара" поздравляем с днем рождения защитника красно-черных Александра Мильковича. Желаем футболисту, выбравшему второй номер, всегда получать за свою игру только пятерки. Счастья, здоровья, поменьше травм и карточек и побольше забитых мячей, голевых передач и выигранных единоборств. Пусть на твоем фланге всегда будет порядок!" - говорится в поздравлении на официальном сайте "Амкара".
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