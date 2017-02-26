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"Амкар" поздравил Александа Мильковича с днем рождения

"Амкар" поздравил своего защитника Александра Мильковича с днём рождения.

"От имени многочисленных поклонников "Амкара" поздравляем с днем рождения защитника красно-черных Александра Мильковича. Желаем футболисту, выбравшему второй номер, всегда получать за свою игру только пятерки. Счастья, здоровья, поменьше травм и карточек и побольше забитых мячей, голевых передач и выигранных единоборств. Пусть на твоем фланге всегда будет порядок!" - говорится в поздравлении на официальном сайте "Амкара".
Теги: Амкар
Сегодня, 21:00
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