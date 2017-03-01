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Давид Юрченко: хочется уже побыстрее начать сезон
Вратарь "Анжи" Давид Юрченко считает, что шансы на выход в полуфинал Кубка России у "Уфы" и "Анжи" примерно одинаковые.
"В команде много изменений, но коллектив собрался хороший, атмосфера боевая. Все ждем начала сезона, потому что сборы как всегда долго тянутся, хочется уже побыстрее начать сезон. Забегать вперед не стоит, но думаю, что шансы на выход в полуфинал у "Уфы" и "Анжи" одинаковые, так что будем бороться, стараться достичь максимального результата и пройти дальше.
Не хотелось бы раскрывать подробности, это, так скажем, "семейная кухня", командная, а так настрой нового тренера ясен. Нам уже стала понятна политика, Григорян - очень амбициозный, очень целеустремленный, и в каком-то плане настойчивый, так что для нас это будет стержнем идти как можно выше, дальше", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
"В команде много изменений, но коллектив собрался хороший, атмосфера боевая. Все ждем начала сезона, потому что сборы как всегда долго тянутся, хочется уже побыстрее начать сезон. Забегать вперед не стоит, но думаю, что шансы на выход в полуфинал у "Уфы" и "Анжи" одинаковые, так что будем бороться, стараться достичь максимального результата и пройти дальше.
Не хотелось бы раскрывать подробности, это, так скажем, "семейная кухня", командная, а так настрой нового тренера ясен. Нам уже стала понятна политика, Григорян - очень амбициозный, очень целеустремленный, и в каком-то плане настойчивый, так что для нас это будет стержнем идти как можно выше, дальше", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
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