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Хави Грасия: задачу мы выполнили, с нетерпением ждем полуфинала
Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы в матче 1/4 финала Кубка России над "Сибирью" (1:0) отметил напряженный характер встречи.
"Я думаю, что главное результат – мы в полуфинале Кубка России. Задачу мы выполнили. Игра была равная и упорная. Соперник играл очень хорошо. Считаю, что гол в концовке был закономерен. Мы больше атаковали и давили. Гол получился трудовым, мы создали много моментов. Я доволен, что мы прошли дальше. С нетерпением ждем полуфинала", - цитирует Грасию "Спорт-Экспресс".
"Я думаю, что главное результат – мы в полуфинале Кубка России. Задачу мы выполнили. Игра была равная и упорная. Соперник играл очень хорошо. Считаю, что гол в концовке был закономерен. Мы больше атаковали и давили. Гол получился трудовым, мы создали много моментов. Я доволен, что мы прошли дальше. С нетерпением ждем полуфинала", - цитирует Грасию "Спорт-Экспресс".
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