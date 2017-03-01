Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Александр Тарханов: перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что перед матчем Кубка России с "Краснодаром" его команда тренировала 11-метровые удары.

"Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме", — приводит слова Тарханова "Спорт FM".
Теги: Тарханов Урал Краснодар
Сегодня, 22:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.