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Александр Тарханов: перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что перед матчем Кубка России с "Краснодаром" его команда тренировала 11-метровые удары.
"Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме", — приводит слова Тарханова "Спорт FM".
"Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме", — приводит слова Тарханова "Спорт FM".
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