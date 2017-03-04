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Йоан Молло: надеюсь, буду играть больше

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло поделился впечатлениями от гостевого матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

"Ждал этого матча три месяца. Мне дали 10 минут. Старался показать, что могу. Надеюсь, буду играть больше.

Когда у ЦСКА был удалён футболист, нам не хватило агрессии, одного гола. Играя со счётом 0:0, тяжеловато бороться за первое место. Но у нас много мотивации для побед. В следующем матче нам очень нужно выиграть.

Завтрашний матч "Краснодар" – "Спартак"? Если они тоже сыграют вничью, не расстроюсь", - цитирует Молло "Чемпионат.сом".
Теги: Молло Зенит ЦСКА
Сегодня, 20:20
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