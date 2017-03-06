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Сергей Ташуев: у "Краснодара" были серьезные проблемы с составом

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2).

— Ошибки помешали "Спартаку" набрать три очка, согласны, что красно-белые были сильнее?

— Я бы не сказал, что "Спартак" был сильнее, просто у "Краснодара" были серьезные проблемы с составом. Когда ты выступаешь на таком уровне и теряешь трех важных футболистов в центре поля, конечно же, стоит ждать трудностей. Поэтому выходит молодой Илья Жигулев, который на этом уровне еще не играл, и новичок Роман Шишкин. Поэтому "Краснодар" что смог, то и сделал, и главное — не отступал от своей линии, играл в атаку, не зажимаясь в обороне. У "Спартака" было видно, что это была команда с хорошим резервом и возможностями для вариации состава. У "Краснодара" этого не было, поэтому с потерями Каборе, Мамаева и Измайлова стало тяжело, Газинский рано ушел, Мартыновичу пришлось играть латераля, что у него получилось очень неплохо. "Краснодару" нужно отдать должное. "Спартак" играл немножко в итальянской манере, с хорошим давлением и прессингом, а "Краснодар" креативно действовал в атаке. По такому раскладу ничья — отличный результат для обеих команд", — цитирует Ташуева "Спорт День за Днем".
Теги: Ташуев Краснодар Спартак
Сегодня, 18:30
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:36) #
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А то что Спартак играл без своего лучшего игрока ,это ничего!? Что за бред.
Регистрация: 27.07.2016
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