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Рохус Шох зарегистрирован в кандидаты на одно вакантное место в исполкоме РФС

Избирком РФС зарегистрировал следующего кандидата на одно вакантное место в состав Исполкома РФС для целей довыборов 08 апреля 2017 года на очередной конференции РФС:

1. Шох Рохус Рохусович (выдвинут от Межрегиональной общественной ассоциации по футболу "Черноземье").

Настоящий итоговый список кандидатов на одно вакантное место в Исполком РФС будет доведен до сведения членов РФС, а также направлен в ФИФА и УЕФА.

РФС
Теги: Шох
Сегодня, 19:14
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