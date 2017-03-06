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Рохус Шох зарегистрирован в кандидаты на одно вакантное место в исполкоме РФС
Избирком РФС зарегистрировал следующего кандидата на одно вакантное место в состав Исполкома РФС для целей довыборов 08 апреля 2017 года на очередной конференции РФС:
1. Шох Рохус Рохусович (выдвинут от Межрегиональной общественной ассоциации по футболу "Черноземье").
Настоящий итоговый список кандидатов на одно вакантное место в Исполком РФС будет доведен до сведения членов РФС, а также направлен в ФИФА и УЕФА.
РФС
1. Шох Рохус Рохусович (выдвинут от Межрегиональной общественной ассоциации по футболу "Черноземье").
Настоящий итоговый список кандидатов на одно вакантное место в Исполком РФС будет доведен до сведения членов РФС, а также направлен в ФИФА и УЕФА.
РФС
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