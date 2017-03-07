Павел Яковлев: у "Анжи" есть большой потенциал

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал домашнее поражение от "Рубина" (0:1) в 18-м туре РФПЛ.



"Очень обидное поражение. Мы не заслуживали такого результата. В первом тайме имели большое преимущество, но не забили пенальти. Хотел бы поблагодарить болельщиков, они были с нами до конца. У нас новая команда, нам нужно ещё привыкнуть друг к другу. У нас есть большой потенциал, надо прибавлять", - сказал Яковлев в эфире телеканала "Наш Футбол".