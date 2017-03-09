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Соломон Кверквелия: в матче с "Краснодаром" победит тот, кто будет лучше готов физически

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что форварда Ари будет не хватать в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Краснодар" будет играть и с "Сельтой", и с нами до конца. Победит тот, кто будет лучше готов физически. Жаль, что нам не поможет Ари. Это очень хороший футболист, но, насколько я знаю, ему нельзя играть в матче с "быками", - цитирует Кверквелию "Спорт-Экспресс".
Теги: Кверквелия Локомотив Ари Краснодар
Сегодня, 17:22
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