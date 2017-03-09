Илья Геркус: Кверквелия и Ари хотят остаться в "Локомотиве" на постоянной основе

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об аренде в зимнее трансферное окно защитника Соломона Кверквелии и нападающего Ари.– Да, но это всегда вопрос цены. Задача покупать за любые деньги не ставилась. Верно ли, что мы не могли потратить зимой более миллиона евро на трансфер игрока? В совокупности могли и больше. Но сейчас едва ли возможно найти игрока, который, условно, стоит два миллиона и будет качественным усилением. Поэтому мы были сконцентрированы, в основном, на вариантах с арендой. Заинтересован ли Кверквелия в переходе в "Локо" на постоянной основе? Ну, конечно. С Ари то же самое.