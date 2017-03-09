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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (41)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (41)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Илья Геркус: Кверквелия и Ари хотят остаться в "Локомотиве" на постоянной основе
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об аренде в зимнее трансферное окно защитника Соломона Кверквелии и нападающего Ари.
– Было ли желание взять Ари и Кверквелия на полноценный контракт?
– Да, но это всегда вопрос цены. Задача покупать за любые деньги не ставилась. Верно ли, что мы не могли потратить зимой более миллиона евро на трансфер игрока? В совокупности могли и больше. Но сейчас едва ли возможно найти игрока, который, условно, стоит два миллиона и будет качественным усилением. Поэтому мы были сконцентрированы, в основном, на вариантах с арендой. Заинтересован ли Кверквелия в переходе в "Локо" на постоянной основе? Ну, конечно. С Ари то же самое.
"Спорт-Экспресс"
– Было ли желание взять Ари и Кверквелия на полноценный контракт?
– Да, но это всегда вопрос цены. Задача покупать за любые деньги не ставилась. Верно ли, что мы не могли потратить зимой более миллиона евро на трансфер игрока? В совокупности могли и больше. Но сейчас едва ли возможно найти игрока, который, условно, стоит два миллиона и будет качественным усилением. Поэтому мы были сконцентрированы, в основном, на вариантах с арендой. Заинтересован ли Кверквелия в переходе в "Локо" на постоянной основе? Ну, конечно. С Ари то же самое.
"Спорт-Экспресс"
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