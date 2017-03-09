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Илья Геркус: Кверквелия и Ари хотят остаться в "Локомотиве" на постоянной основе

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об аренде в зимнее трансферное окно защитника Соломона Кверквелии и нападающего Ари.

– Было ли желание взять Ари и Кверквелия на полноценный контракт?

– Да, но это всегда вопрос цены. Задача покупать за любые деньги не ставилась. Верно ли, что мы не могли потратить зимой более миллиона евро на трансфер игрока? В совокупности могли и больше. Но сейчас едва ли возможно найти игрока, который, условно, стоит два миллиона и будет качественным усилением. Поэтому мы были сконцентрированы, в основном, на вариантах с арендой. Заинтересован ли Кверквелия в переходе в "Локо" на постоянной основе? Ну, конечно. С Ари то же самое.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Кверквелия Ари Локомотив
Сегодня, 20:00
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ищите деньги и приглашайте. Постоянные аренды это не дело.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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