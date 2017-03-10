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Сергей Рыжиков подпишет новый контракт с "Рубином"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков продлит контракт с клубом, информирует ФАН.

Сообщается, что переговоры между игроком и клубом вышли на финишную прямую. Контракт будет рассчитан до лета 2018 года. Финансовые условия 36-летнего вратаря останутся неизменными – годовой оклад составит чуть менее 2 млн евро.
Теги: Рыжиков Рубин
Вчера, 22:46
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