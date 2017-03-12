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Валерий Газзаев: поражение от ЦСКА стало бы для "Зенита" крайне болезненным

Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев поделился мнением о матче ЦСКА – "Зенит", состоявшемся в 18-м туре.

"Игру ЦСКА против "Томи" по понятным причинам нельзя считать показательной. А в матче с "Зенитом" у красно-синих как минимум шесть человек постоянно находились в обороне. Такую массированную оборону можно вскрывать только благодаря высококачественным индивидуальным действиям и тактической подготовке. "Зениту" было сложно это делать. Если взять пример из мирового футбола, то, допустим, против "Барселоны" почти все соперники защищаются даже не вшестером, а вдесятером, используя контратаки. Но каталонцы все равно побеждают – прежде всего, благодаря высочайшему уровню индивидуального мастерства и тактической выучке. Так что футбол на арене ЦСКА действительно получился не слишком интересным по сравнению с матчем в Краснодаре. Но я бы все равно не стал критиковать команды по итогам одной этой игры. Все-таки существует турнирная стратегия. И ЦСКА, и "Зенит" действовали очень осторожно, с оглядкой на свои ворота и плотной оборонительной тактикой. Армейцы, проиграв, фактически выбывали бы из чемпионской гонки. Для зенитовцев поражение тоже стало бы крайне болезненным", – цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев ЦСКА Зенит
Сегодня, 14:06
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(2)
№2 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 14:52) #
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online

Как и поражение ЦСКА от Зенита.
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:40) #
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ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЦСКА СТАЛО БЫ ДЛЯ "ЗЕНИТА" КРАЙНЕ БОЛЕЗНЕННЫМ

пёс включил задний ум
Регистрация: 10.02.2017
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