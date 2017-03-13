Массимо Каррера и Станислав Черчесов присутствуют на матче "Локомотив" - "Краснодар"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар".Компанию на стадионе в Черкизове ему составил известный итальянский агент Марко Трабукки. Также за игрой наблюдает главный тренер сборной России Станислав Черчесов.