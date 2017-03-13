Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера и Станислав Черчесов присутствуют на матче "Локомотив" - "Краснодар"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар".

Компанию на стадионе в Черкизове ему составил известный итальянский агент Марко Трабукки. Также за игрой наблюдает главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Черчесов Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:28
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.