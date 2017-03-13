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20:32
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (10)
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (10)
20:20
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
20:12
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (1)
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (1)
19:22
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
19:04
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
16:50
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (155)
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (155)
13:33
Глава Комитета по этике: мы рассмотрим высказывания Луческу, если поступит запрос от Мутко или исполкома (9)
Глава Комитета по этике: мы рассмотрим высказывания Луческу, если поступит запрос от Мутко или исполкома (9)
Массимо Каррера и Станислав Черчесов присутствуют на матче "Локомотив" - "Краснодар"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар".
Компанию на стадионе в Черкизове ему составил известный итальянский агент Марко Трабукки. Также за игрой наблюдает главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Спорт-Экспресс"
Компанию на стадионе в Черкизове ему составил известный итальянский агент Марко Трабукки. Также за игрой наблюдает главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Спорт-Экспресс"
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