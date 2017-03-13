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Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал критику судейства в матче чемпионата России с "Зенитом" (1:0).
"Давайте смотреть объективно. Если мысленно разделить турнирную таблицу на две или три части, можно увидеть следующее: команды-лидеры, у которых существуют серьезные финансовые и административные рычаги управления, имеют по две-три игры в году, в которых арбитр, с их точки зрения, судил в пользу соперника. Команды, идущие ниже, судят иначе. 8-10 последних коллективов РФПЛ насчитывают с десяток таких матчей каждый год.
Но проблема судейства касается не только этого сезона. Я могу вспомнить воздушную подножку, когда мы играли со "Спартаком", пенальти с падением Халка за метр до штрафной, и много других эпизодов. Такова сейчас система судейства РФПЛ в целом. А оценку арбитрам должна давать судейская коллегия. Возможно, Турбин ошибся, а, может, и нет. Вдруг игрок "Зенита" коснулся мяча до того, как он пересек линию ворот и был зафиксирован офсайд, а, может, все было и наоборот. Но, например, за удар локтем нашего игрока справедливо наказали желтой карточкой, но за аналогичное нарушение не наказали Хави Гарсию.
Разговоры о судействе – не самый лучший ход со стороны "Зенита" как лидера нашего футбола. Надо заниматься другими проблемами. У нас в "Амкаре" проблем еще больше, и мы будем заниматься их решением. Понять футболистов, находящихся на поле, можно: они на эмоциях, в игре. Тренеры и игроки команд, чей экономический и административный ресурс ниже, чем у топ-клубов, много раз находились в таких ситуациях. Мне кажется, что преднамеренно судить против "Зенита" никто не будет. Таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
"Давайте смотреть объективно. Если мысленно разделить турнирную таблицу на две или три части, можно увидеть следующее: команды-лидеры, у которых существуют серьезные финансовые и административные рычаги управления, имеют по две-три игры в году, в которых арбитр, с их точки зрения, судил в пользу соперника. Команды, идущие ниже, судят иначе. 8-10 последних коллективов РФПЛ насчитывают с десяток таких матчей каждый год.
Но проблема судейства касается не только этого сезона. Я могу вспомнить воздушную подножку, когда мы играли со "Спартаком", пенальти с падением Халка за метр до штрафной, и много других эпизодов. Такова сейчас система судейства РФПЛ в целом. А оценку арбитрам должна давать судейская коллегия. Возможно, Турбин ошибся, а, может, и нет. Вдруг игрок "Зенита" коснулся мяча до того, как он пересек линию ворот и был зафиксирован офсайд, а, может, все было и наоборот. Но, например, за удар локтем нашего игрока справедливо наказали желтой карточкой, но за аналогичное нарушение не наказали Хави Гарсию.
Разговоры о судействе – не самый лучший ход со стороны "Зенита" как лидера нашего футбола. Надо заниматься другими проблемами. У нас в "Амкаре" проблем еще больше, и мы будем заниматься их решением. Понять футболистов, находящихся на поле, можно: они на эмоциях, в игре. Тренеры и игроки команд, чей экономический и административный ресурс ниже, чем у топ-клубов, много раз находились в таких ситуациях. Мне кажется, что преднамеренно судить против "Зенита" никто не будет. Таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
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