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Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал критику судейства в матче чемпионата России с "Зенитом" (1:0).

"Давайте смотреть объективно. Если мысленно разделить турнирную таблицу на две или три части, можно увидеть следующее: команды-лидеры, у которых существуют серьезные финансовые и административные рычаги управления, имеют по две-три игры в году, в которых арбитр, с их точки зрения, судил в пользу соперника. Команды, идущие ниже, судят иначе. 8-10 последних коллективов РФПЛ насчитывают с десяток таких матчей каждый год.

Но проблема судейства касается не только этого сезона. Я могу вспомнить воздушную подножку, когда мы играли со "Спартаком", пенальти с падением Халка за метр до штрафной, и много других эпизодов. Такова сейчас система судейства РФПЛ в целом. А оценку арбитрам должна давать судейская коллегия. Возможно, Турбин ошибся, а, может, и нет. Вдруг игрок "Зенита" коснулся мяча до того, как он пересек линию ворот и был зафиксирован офсайд, а, может, все было и наоборот. Но, например, за удар локтем нашего игрока справедливо наказали желтой карточкой, но за аналогичное нарушение не наказали Хави Гарсию.

Разговоры о судействе – не самый лучший ход со стороны "Зенита" как лидера нашего футбола. Надо заниматься другими проблемами. У нас в "Амкаре" проблем еще больше, и мы будем заниматься их решением. Понять футболистов, находящихся на поле, можно: они на эмоциях, в игре. Тренеры и игроки команд, чей экономический и административный ресурс ниже, чем у топ-клубов, много раз находились в таких ситуациях. Мне кажется, что преднамеренно судить против "Зенита" никто не будет. Таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаджиев Амкар Зенит
Сегодня, 20:32
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№10 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Не кто не говорит о судействе против или за, проблема в квалификации скорее, Муслимыч прав в одном, играть надо в свою игру, собрано и нацелено на результат и побеждать не глядя на судейские ошибки, забивать свои голы!

Как же тяжело читать тебя, на "русский" забивал в своё время?
Регистрация: 26.06.2008
№9 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А Гаджиев только и умеет играть вдесятером у своей штрафной, а на большее ни на что не способен.
Регистрация: 13.11.2009
№8 Написал: Nik1975 (Сегодня, 20:59) #
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online

А жаль что нет таких смельчаков этот антифутбольный клуб надо выкинуть из РФПЛ
Регистрация: 8.03.2017
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, всем ясно - транжира-Амкар завалил баблом РФС, чтоб обидеть нищий Синит, у которого денег дет и даже стадион снимают самый дешевый - за рубль в год laughing Они там в запитере даже туалетную бумагу используют только чтоб палец вытереть - экономят laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
неожианно да?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:49) #
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Тут он в самую точку попал! Кто будет тащить какой то Амкар за уши в игре с топ мега галактикос и т.д.Зенитом!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Гаджиевым на все 100!
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: буч (Сегодня, 20:40) #
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online

культурненько так послал,изящно))
Регистрация: 13.03.2017
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 20:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не кто не говорит о судействе против или за, проблема в квалификации скорее, Муслимыч прав в одном, играть надо в свою игру, собрано и нацелено на результат и побеждать не глядя на судейские ошибки, забивать свои голы!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:37) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ: СУДИТЬ ПРОТИВ "ЗЕНИТА", НИКТО НЕ БУДЕТ, ТАКИХ СМЕЛЬЧАКОВ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ У НАС НЕТ
дык сами офуеваем! angry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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