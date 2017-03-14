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Директор "Мордовии": контракт Андрея Семина с клубом рассчитан до конца сезона

Контракт нового главного тренера "Мордовии" Андрея Семина рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщил директор саранского клуба Алексей Порфененко.

"Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро – обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона", - цитирует Порфененко "Р-Спорт".
Теги: Мордовия
Сегодня, 17:17
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