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Директор "Мордовии": контракт Андрея Семина с клубом рассчитан до конца сезона
Контракт нового главного тренера "Мордовии" Андрея Семина рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщил директор саранского клуба Алексей Порфененко.
"Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро – обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона", - цитирует Порфененко "Р-Спорт".
"Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро – обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона", - цитирует Порфененко "Р-Спорт".
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