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Валерий Газзаев: у нас есть четыре клуба для выступления в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что в сезоне-2018/19 Россию будут представлять три команды в Лиге чемпионов.

"У нас есть по крайней мере четыре клуба, которые обладают достаточными возможностями и инфраструктурой для достойного выступления в Лиге чемпионов. Навскидку можно только назвать ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Отлично, что появилась возможность двум командам напрямую представлять Россию в главном клубном турнире Европы. Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев
Сегодня, 17:11
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7
(0)
№7 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
По игре только Спартак на данный момент соответствует Лиги Чемпионов. Для остальных ЛЕ самый подходящий турнир.

Конечно! Такой опыт, как "Санкт-Галлен", "Легия", АЕК и Дынама Кыив - однозначно лучшие партнёры к подготовке к "Реалу", "Барселоне" , Баврии" , "Челси" и обоим Манчестерам! Миланцы, римляне и туринцы с дортмундцами прокажутся детским садом.

Чем АИК лучше АЕКа?
Регистрация: 15.06.2016
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
По игре только Спартак на данный момент соответствует Лиги Чемпионов. Для остальных ЛЕ самый подходящий турнир.

Конечно! Такой опыт, как "Санкт-Галлен", "Легия", АЕК и Дынама Кыив - однозначно лучшие партнёры к подготовке к "Реалу", "Барселоне" , Баврии" , "Челси" и обоим Манчестерам! Миланцы, римляне и туринцы с дортмундцами прокажутся детским садом.
P.S. Вам кто-то дал заказ стать смешнее Евгения Вагановича? У Вас почти получилось.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
По игре только Спартак на данный момент соответствует Лиги Чемпионов. Для остальных ЛЕ самый подходящий турнир.
Регистрация: 15.06.2016
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mak646
усатый пёс про Ростов забыл.




четыре клуба, которые обладают достаточными возможностями и инфраструктурой[u][/u]


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ростов бы я добавил,но он прав насчет инфрастукуры,стадик пока плох....
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
а,достойно выступил,только ростов
Регистрация: 19.10.2010
№1 Написал: mak646 (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (1)

усатый пёс про Ростов забыл.

и в первую очередь за это достижение надо сказать спасибо Ростову.
Регистрация: 14.09.2016
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