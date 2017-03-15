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Игорь Гуськов: поле "Олимп-2" не готово по причине заморозков

"Ростов" не смог привести в порядок поле на домашнем стадионе ко второй части сезона по нескольким причинам, основной являются заморозки, заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба от региона Игорь Гуськов.

"Основная причина - стечение обстоятельств: дважды - в декабре и феврале - покрытие попало под заморозки. Во-вторых, в феврале, как только сошел снег, состоялся первый матч со "Спартой" (16 февраля). Обычно в предыдущие сезоны мы никогда не начинали игры так рано. В-третьих, выездную игру с "Томью" (3 марта) мы также были вынуждены сыграть на своем поле. Все это в совокупности привело к тому, что поле к игре с "Манчестер Юнайтед" (9 марта) оказалось в плохом состоянии.

На сегодняшний день технические службы стадиона предпринимают все необходимые меры. Газон подсеяли травой, но он не может быть приведен в порядок за несколько дней. Так что ориентировочно тот период, к которому службы смогут привести поле в удовлетворительное состояние, - конец марта", - цитирует Гуськова ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
1 .04 . нам дома с Краснодаром играть . Ни чё не знаю , но что-бы стадион был готов ! ! grin Хоть сам траву сажай ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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