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Георгий Щенников тренировался в общей группе ЦСКА

Защитник Георгий Щенников вернулся в общую группу команды и готовится к матчу 20-го тура против "Терека", сообщает твиттер армейцев.

"Защитник Георгий Щенников вернулся в общую группу и вместе со всеми готовится к матчу "Терек" - ЦСКА", - говорится в сообщении.
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 19:05
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