Александр Прудников: "Оренбург" – самая слабая команда премьер-лиги

Форвард "Анжи" Александр Прудников прокомментировал победу в матче против своего бывшего клуба "Оренбурга" (1:0), в котором он забил победный гол.– Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, "Оренбург" – это самая слабая команда в премьер-лиге, которую нужно побеждать.Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких то тридцать минут.– "Оренбург" слабее нас, с такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешь под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды.