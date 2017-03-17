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Александр Прудников: "Оренбург" – самая слабая команда премьер-лиги

Форвард "Анжи" Александр Прудников прокомментировал победу в матче против своего бывшего клуба "Оренбурга" (1:0), в котором он забил победный гол.

- Какую установку дал вам Григорян, выпуская на замену?

– Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, "Оренбург" – это самая слабая команда в премьер-лиге, которую нужно побеждать.

Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких то тридцать минут.

- Во всех предыдущих матчах по игре "Анжи" выиграл лучше чем сегодня, хотя до этого побед и не было.

– "Оренбург" слабее нас, с такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешь под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды.

"Советский спорт"
Теги: Прудников Анжи Оренбург
Вчера, 23:28
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5
(1)
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
*** он Дебил... натуральная свинья.

Цитата: FanatFCSM
Еще бы бомжара не упомянул Спартак :D

ну против фактов не попрешь. эта свинья ваш воспитанник.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 00:01) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Игорь Казьмин
Интервью обиженного школьника ...Оренбург -далеко не самая слабая команда,

Но вью даёт Прудников, а спартаковское воспитание обязывает его давать оценки всему и вся, что происходит в нашем футболе. Это прерогатива исключительно спартака, его воспитанников,- с высоты своего величия судить и осуждать.

пс: об уме умолчим, когда речь об этих, это лишнее.

Еще бы бомжара не упомянул Спартак :D


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Интервью обиженного школьника ...Оренбург -далеко не самая слабая команда,

Но вью даёт Прудников, а спартаковское воспитание обязывает его давать оценки всему и вся, что происходит в нашем футболе. Это прерогатива исключительно спартака, его воспитанников,- с высоты своего величия судить и осуждать.

пс: об уме умолчим, когда речь об этих, это лишнее.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Прастой как (Вчера, 23:37) #
  • 0
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online

срочно в сборную
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (5)

Интервью обиженного школьника ...Оренбург -далеко не самая слабая команда, она обученная и тренер Роберт Евдакимов в футболе оставил след не чета тебе, а что у вас не сложилось...так что желаю тебе войти в книгу рекордов Гиннеса по количеству команд за которые играл один футболист. УДАЧИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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