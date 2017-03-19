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Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал победу красно-синих в матче против "Терека" (1:0) в двадцатом туре РФПЛ.

"ЦСКА с каждым туром приближается к "Спартаку", считаю, что команда, как и "Зенит", будет соперничать наравне с нынешним лидером чемпионата до последнего тура. ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком". И это при том, что схема игры с приходом нового главного тренера изменена, новые требования к футболистам предъявляются. Команда добивается положительного результата и набирает свои очки", - цитирует Хомуху "Р-Спорт".
Теги: Хомуха ЦСКА Терек
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:47) #
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Вот ЦСКА без нытья забивает свой чистый бесспорный гол и идёт дальше твёрдой поступью к очередному чемпионству.
Регистрация: 7.03.2016
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