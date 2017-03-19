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Артем Дзюба может не сыграть с Кот-д'Ивуаром и Бельгией из-за травмы

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба после домашнего матча 20-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (2:0) сказал, что травмировался.

На вопрос о том, а как же сборная последовал ответ: "Не знаю", — сказал Дзюба.

Таким образом, Дзюба может пропустить контрольные матчи сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Зенит Сборная России
Сегодня, 22:01
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14
(4)
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:22) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это огромная потеря для сборной, да еще Смолов травма, а Кокорин не вызван. Лучшие люди атаки вне заявки, а зелупишь до сих пор не натурализован.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
травмировался он..в дУше,чтоль, переступая через кокошку с молло,подскользнулся..
Регистрация: 14.12.2011
№12 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И правильно. Пусть Артемка отдохнет. Дела клуба важнее.
Регистрация: 23.08.2016
№11 Написал: Nik1975 (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (6)
online

Писдит, за бандеровцев играл а за сборную у него травма,это уже второй такой случай на йух его из сборной
Регистрация: 8.03.2017
№10 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: мяч квадратный
Цитата: Red_Dragon
А Ко вроде вообще не вызвали?

не-а. не вызывали. но могут. что он, хуже Дзю штоле

Да хуже. Пусть Керж лучше играет чем этот монегаск
Регистрация: 18.03.2017
№9 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:11) #
  • 0
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Ионова.Черчес его уже знает
Регистрация: 23.09.2016
№8 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"АРТЕМ ДЗЮБА МОЖЕТ НЕ СЫГРАТЬ С КОТ-Д'ИВУАРОМ И БЕЛЬГИЕЙ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ"

И Слава Богу!!!!!!! Такое дерево надо только румынам!!!
Регистрация: 13.03.2012
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Red_Dragon
А Ко вроде вообще не вызвали?

не-а. не вызывали. но могут. что он, хуже Дзю штоле
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: мяч квадратный
Вот горе-то какое для сборной. Из КоСмоДзю одно Ко осталось.

А Ко вроде вообще не вызвали?
Регистрация: 18.03.2017
№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ааааа, это уже не первый и не второй раз, когда он не едет в сборную ссылаясь на травму, но за Зенит играет всё!
Надеюсь тренеры сделаю правильные выводы.
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (7)
online

жаль что так слабенько поломали бандеру,подсрачника хорошего бы отвесили,чтобы впредь было падать больно сральником
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (3)
online

Вот горе-то какое для сборной. Из КоСмоДзю одно Ко осталось.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Нет (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (7)

Да и х-й на него.там пенальти за картинные падения не дадут.а больше без Халка он ничего не может.лучше Панченко взять.
Регистрация: 21.04.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убился Дзюба при падении в штрафной и сломал себе симулятор.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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