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Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас
Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (0:1) в двадцатом туре РФПЛ.
"Наверное, болельщикам после матча также больно, как и нам. Была ли замена трех игроков ходом ва-банк? Скорее, попытка исправить ситуацию, попробовать сыграть в двух нападающих и попробовать что-то сделать на "стандартах". В комбинационном плане у нас было много брака. На замену вышли трое игроков, которые высокие и хорошо играют головой. Надеялись на навал, и он был, но четкого взаимодействия не было. При обеих схемах – огромное количество технического брака. С таким соперником, как ЦСКА – это не допустимо. В принципе, мы и гол себе так привезли. В игре мало креатива, это беспокоит меня больше всего. По самоотдаче не могу ничего сказать, вижу, что команда бьется и делает все возможное. Но в игре много ситуаций, когда они принимают неправильные решения. Показательным в этом плане стал момент с последним угловым, когда вместо подачи последовал розыгрыш мяча. Мы выпустили трех игроков, которые могут сыграть на "стандарте", не надо разыгрывать, нужно подавать. Такие решения выводят из равновесия. Это футбол, неприятно уступать. В принципе, мы ни в чем не уступали. Но нужно признать, что класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас", - приводит его слова официальный сайт клуба.
"Наверное, болельщикам после матча также больно, как и нам. Была ли замена трех игроков ходом ва-банк? Скорее, попытка исправить ситуацию, попробовать сыграть в двух нападающих и попробовать что-то сделать на "стандартах". В комбинационном плане у нас было много брака. На замену вышли трое игроков, которые высокие и хорошо играют головой. Надеялись на навал, и он был, но четкого взаимодействия не было. При обеих схемах – огромное количество технического брака. С таким соперником, как ЦСКА – это не допустимо. В принципе, мы и гол себе так привезли. В игре мало креатива, это беспокоит меня больше всего. По самоотдаче не могу ничего сказать, вижу, что команда бьется и делает все возможное. Но в игре много ситуаций, когда они принимают неправильные решения. Показательным в этом плане стал момент с последним угловым, когда вместо подачи последовал розыгрыш мяча. Мы выпустили трех игроков, которые могут сыграть на "стандарте", не надо разыгрывать, нужно подавать. Такие решения выводят из равновесия. Это футбол, неприятно уступать. В принципе, мы ни в чем не уступали. Но нужно признать, что класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас", - приводит его слова официальный сайт клуба.
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