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Владимир Хашиг: "Краснодар" считает нормальным график матчей 21-23-го туров

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб считает нормальным график матчей 21-23-го туров РФПЛ.

"У нас все нормально. Игра в понедельник (3 апреля), потом в воскресенье - то есть с пятого на шестой день. График нормальный. В воскресенье на матч (с ЦСКА) придет много болельщиков, праздник футбола. Все хорошо. 8 апреля - это была лишь предварительная дата (матча с ЦСКА). Все прежние календари были предварительные, потом уже все уточняется конкретно", - цитирует Хашига "Р-Спорт".
Теги: Хашиг Краснодар
Сегодня, 19:40
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