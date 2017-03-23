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Сергей Семак: есть пункт в контракте, по которому я могу покинуть "Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что в его контракте с уфимцами предусмотрен пункт, по которому он может покинуть клуб.

"Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договорённость. Мы разговаривали с генеральным директором "Уфы" Газизовым. Всё, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает "Уфу", то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать", - цитирует Семака sportfm.ru.
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 22:12
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10
(1)
№10 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Удивлён этим пунктом...значит разговор с генералитетом Зенита был , если Луческу уберут то новым главным будет понятно кто. Семаку нужно как минимум года два поработать настоящим главным , а пока у него в Уфе просто фарт, Игорь Колыванов в Уфе добился многого , вывел Уфу в ПФЛ, А ПОТОМ ...и где теперь Игорь?Так что не нужно обольщаться стартом.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дайте шанс Семаку в зените!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: зеленая оса (Сегодня, 22:45) #
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  •  (1)

ЦСКА.РУБИН.ЗЕНИТ?
Регистрация: 10.03.2017
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Смотрящий
Семак луганский.
Не путай! ))

Луганщина это та же хохляндия. Только в профиль.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 22:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Улыбчивый" ещё тот хитрец!
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Бдзынь (Сегодня, 22:33) #
  • -1
  •  (5)

бляяя.... как тренер никто и звать его никак....но пункт имеет...
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Не мудрено. Семак тоже хохол. Зенит хохлов собирает.


Семак луганский.
Не путай! ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будулаю надо задуматься...))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (7)

Типа под Гончаренко косИт?!
адрес Болотная улица, если чё?! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:16) #
  • -3
  •  (7)
online

Не мудрено. Семак тоже хохол. Зенит хохлов собирает.
Регистрация: 7.03.2016
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