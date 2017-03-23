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Сергей Семак: есть пункт в контракте, по которому я могу покинуть "Уфу"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что в его контракте с уфимцами предусмотрен пункт, по которому он может покинуть клуб.
"Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договорённость. Мы разговаривали с генеральным директором "Уфы" Газизовым. Всё, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает "Уфу", то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать", - цитирует Семака sportfm.ru.
"Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договорённость. Мы разговаривали с генеральным директором "Уфы" Газизовым. Всё, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает "Уфу", то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать", - цитирует Семака sportfm.ru.
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