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Заболотный рассказал, благодаря чему Зобнин перезапустил карьеру в "Спартаке"

Экс-форвард "Спартака" Антон Заболотный ответил, благодаря чему Роману Зобнину удалось перезапустить карьеру.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Заболотного, Карседо нашел подход и игрокам, а также нашел комфортную позицию для Зобнина.

- Рома всегда был талантливым игроком. Может быть, в какой-то момент он просто подзатих при Станковиче.

У футболиста многое зависит от тренера: как к нему относится, находит ли подход. Например, Карседо нашёл подход к игрокам, которые были незаметны в первой половине сезона. И они раскрылись. А Зобнину Карседо нашёл позицию, где Роме стало комфортно, - приводит слова Заболотного "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт 32-летнего полузащитника рассчитан со столичным клубом до лета 2027 года, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

После семи сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе.

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