Заболотный рассказал, благодаря чему Зобнин перезапустил карьеру в "Спартаке"

- Рома всегда был талантливым игроком. Может быть, в какой-то момент он просто подзатих при Станковиче.
У футболиста многое зависит от тренера: как к нему относится, находит ли подход. Например, Карседо нашёл подход к игрокам, которые были незаметны в первой половине сезона. И они раскрылись. А Зобнину Карседо нашёл позицию, где Роме стало комфортно, - приводит слова Заболотного "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт 32-летнего полузащитника рассчитан со столичным клубом до лета 2027 года, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
После семи сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе.