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Крылья Советов
18:00
РодинаНе начат

"Крылья Советов" - "Родина": стали известны стартовые составы команд на матч 8 тура РПЛ

Самарские "Крылья Советов" и московская "Родина" объявили стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России.

Сегодня, 11 сентября, состоится матч 8 тура Российской Премьер Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и столичной "Родиной", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 7 сыгранных туров волжане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками, московский клуб занимает 14 место с 4 баллами в своем активе.

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