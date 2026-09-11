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Махачкалинское "Динамо" объявило о продлении контракта с футболистом

Махачкалинское "Динамо" продлило соглашение с полузащитником.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- "Динамо" продлило контракт с Хуссемом Мрезигом.

Клуб предложил 26-летнему алжирскому полузащитнику улучшенное соглашение. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028, - сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Хуссем Мрезиг выступает за махачкалинское "Динамо" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 71 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. Рыночная стоимость 26-летнего алжирца оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро, на его счету 12 матчей в составе сборной Алжира.

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