Панченко раскрыл сорвавшийся трансфер Батракова в Италию: политические моменты свели всю работу на нет

Известный футбольный агент Виктор Панченко в интервью Rusfootball.info оценил трансферы "на выезд" из РПЛ в прошедшее трансферное окно.

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"Итальянцы, не имею разрешения называть клуб, кстати сказать, от Батракова отказались. Были готовы, но политические моменты свели всю работу на нет", — рассказал Панченко.

Панченко оценил главные переходы российских футболистов за границу в минувшее трансферное окно. По его словам, Батраков мог оказаться в Италии вместо "Галатасарая", однако потенциальная сделка сорвалась.При этом агент сомневается, что чемпионат Турции подходит Батракову по стилю игры."Турция — не футбол Алексея, и ему там будет очень тяжело, что уже показал первый матч в Лиге чемпионов. Боюсь, сейчас 65 минут, потом 45, потом на замену, а потом…" — добавил Панченко.Также специалист признался, что его удивил выбор Эдуарда Сперцяна. По мнению Панченко, полузащитник по своим качествам превосходит Батракова и мог рассчитывать на продолжение карьеры в Европе.