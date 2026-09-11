Панченко раскрыл сорвавшийся трансфер Батракова в Италию: политические моменты свели всю работу на нет

"Итальянцы, не имею разрешения называть клуб, кстати сказать, от Батракова отказались. Были готовы, но политические моменты свели всю работу на нет", — рассказал Панченко.
При этом агент сомневается, что чемпионат Турции подходит Батракову по стилю игры.
"Турция — не футбол Алексея, и ему там будет очень тяжело, что уже показал первый матч в Лиге чемпионов. Боюсь, сейчас 65 минут, потом 45, потом на замену, а потом…" — добавил Панченко.
Также специалист признался, что его удивил выбор Эдуарда Сперцяна. По мнению Панченко, полузащитник по своим качествам превосходит Батракова и мог рассчитывать на продолжение карьеры в Европе.
Rusfootball.info