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Джанашия предрек Батракову скорый уход из "Галатасарая": в Турции он не останется

Бывший футболист "Локомотива" Заза Джанашия уверен, что Алексей Батраков после адаптации в "Галатасарае" продолжит карьеру в более сильном европейском чемпионате.
Фото: Getty Images
Джанашия положительно оценил первые матчи Батракова в Турции. По его мнению, 21-летнему полузащитнику пока требуется время, чтобы полностью освоиться в новой команде.

"Неплохо играет, я бы даже сказал, хорошо. Конечно, рано еще что-то говорить, потому что Батраков пока адаптируется. Он еще много чего может", — заявил Джанашия.

При этом экс-футболист "Локомотива" убежден, что Турция не станет конечной точкой европейской карьеры россиянина.

"В Турции он не останется, это я знаю. Продолжит карьеру где-то в Испании или Франции. В любом случае он попадет в команду получше, я уверен. У Леши есть сила воли, которая поможет ему добиться целей", — добавил Джанашия.

Батраков успел провести три матча за "Галатасарай", пока не отметившись результативными действиями.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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