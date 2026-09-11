Джанашия предрек Батракову скорый уход из "Галатасарая": в Турции он не останется

"Неплохо играет, я бы даже сказал, хорошо. Конечно, рано еще что-то говорить, потому что Батраков пока адаптируется. Он еще много чего может", — заявил Джанашия.
При этом экс-футболист "Локомотива" убежден, что Турция не станет конечной точкой европейской карьеры россиянина.
"В Турции он не останется, это я знаю. Продолжит карьеру где-то в Испании или Франции. В любом случае он попадет в команду получше, я уверен. У Леши есть сила воли, которая поможет ему добиться целей", — добавил Джанашия.
Батраков успел провести три матча за "Галатасарай", пока не отметившись результативными действиями.
Источник: "Спорт-Экспресс"