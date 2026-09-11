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Агент Сидорова ответил, намерен ли защитник покинуть "Ахмат". Он вышел на поле в 2 матчах РПЛ

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Ахмата" Максима Сидорова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам агента, Сидоров не намерен покидать клуб и настроен биться за место в стартовом составе.

- Нет, у нас нет таких мыслей. Настрой — бороться за место в составе, конкурировать. Все нормально.

Максим ждет своего шанса. Да, сейчас больше играет в кубке, но я уверен, что он будет получать время и в матчах чемпионата, потому что является качественным футболистом, который достоин выходить в стартовом составе "Ахмата", - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

Максим Сидоров перешел в грозненский "Ахмат" из "Оренбурга" летом 2025 года и заключил контракт до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 2 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 встречах Кубка России и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро.

После семи сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками в своем активе.

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