Агент Сидорова ответил, намерен ли защитник покинуть "Ахмат". Он вышел на поле в 2 матчах РПЛ

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Ахмата" Максима Сидорова, высказался о будущем своего клиента.

Фото: ФК "Ахмат"

- Нет, у нас нет таких мыслей. Настрой — бороться за место в составе, конкурировать. Все нормально.