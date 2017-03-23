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Дмитрий Гунько: проиграли, когда пытались забить победный гол

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько подвел итоги матча с "Балтикой" (1:2).

— Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.

— В концовке спартаковцы сравняли счет и вполне могли рассчитывать на положительный результат.

— Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол.

ФК "Спартак"
Теги: Гунько Спартак-2 Балтика
Вчера, 23:26
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№5 Написал: Хидя (Сегодня, 00:57) #
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online

Краб, тебя бы, бл..ть сварить и сьесть, но ты же, ***, интернетный мудозвон, куй таких поймаешь, б..ть...Еще и в запущенной форме..он, оказывается, болеет за лохомотив...
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
да чё вы гоните?! ни кто спартак-2 не пустит в РФПЛ.....отсюда и сливы очков нуждающимся за определённые суммы) ничего личного, только бизнес)
Это как и спартчи уже себе медальки повесили чемпионские.....опять вся страна будет ржать над вами в конце сезона, а вы кричать, что Каррера тренеришка..проходили уже 11 раз такое joy
Регистрация: 12.09.2011
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Ювентус»
слабый тренер,физрук,таким не место в Спартаке
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 00:04) #
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online

Димон умудряется с самыми талантливыми и играющими ребятами проиграть всем ущербам фнл...Уже наверное пора уходить...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:59) #
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Такой опытный жопализ, у тебя минус игроков ..удалили . а думает о победе....и вот минус два очка...ничья быть должна , а ты о победе .....Федун его как сына по головке гладит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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