Дмитрий Гунько: проиграли, когда пытались забить победный гол

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько подвел итоги матча с "Балтикой" (1:2).— Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.— Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол.