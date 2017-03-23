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Дмитрий Гунько: проиграли, когда пытались забить победный гол
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько подвел итоги матча с "Балтикой" (1:2).
— Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.
— В концовке спартаковцы сравняли счет и вполне могли рассчитывать на положительный результат.
— Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол.
ФК "Спартак"
— Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.
— В концовке спартаковцы сравняли счет и вполне могли рассчитывать на положительный результат.
— Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол.
ФК "Спартак"
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