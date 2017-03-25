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Евгений Алдонин: болельщики всё простят, кроме равнодушия и безволия

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями после поражения национальной команды в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

"Свист с трибун? Люди проявляют свои эмоции. Чтобы сборную любили – она должна побеждать. Сейчас самое главное – это самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, глаза грели, а ноги бежали. Болельщики всё простят, кроме равнодушия и безволия. Ребята старались. А выложились ли они на сто процентов – это к ним вопрос. Не всё сегодня получалось. Но, опять же, это товарищеский матч. Думаю, Бельгия будет ещё более грозным соперником для нас. По сегодняшней игре можно сказать, что счёт не отражает расстановку сил. Соперник забил, а наши ребята нет, хотя могло быть и наоборот", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Алдонин Сборная России
Сегодня, 16:09
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