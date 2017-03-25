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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
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Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
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Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Евгений Алдонин: болельщики всё простят, кроме равнодушия и безволия
Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями после поражения национальной команды в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).
"Свист с трибун? Люди проявляют свои эмоции. Чтобы сборную любили – она должна побеждать. Сейчас самое главное – это самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, глаза грели, а ноги бежали. Болельщики всё простят, кроме равнодушия и безволия. Ребята старались. А выложились ли они на сто процентов – это к ним вопрос. Не всё сегодня получалось. Но, опять же, это товарищеский матч. Думаю, Бельгия будет ещё более грозным соперником для нас. По сегодняшней игре можно сказать, что счёт не отражает расстановку сил. Соперник забил, а наши ребята нет, хотя могло быть и наоборот", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
"Свист с трибун? Люди проявляют свои эмоции. Чтобы сборную любили – она должна побеждать. Сейчас самое главное – это самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, глаза грели, а ноги бежали. Болельщики всё простят, кроме равнодушия и безволия. Ребята старались. А выложились ли они на сто процентов – это к ним вопрос. Не всё сегодня получалось. Но, опять же, это товарищеский матч. Думаю, Бельгия будет ещё более грозным соперником для нас. По сегодняшней игре можно сказать, что счёт не отражает расстановку сил. Соперник забил, а наши ребята нет, хотя могло быть и наоборот", - цитирует Алдонина "Спорт-Экспресс".
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