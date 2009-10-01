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На 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок

Сегодня на 65-м году жизни скончался бывший игрок "Зенита" и московского "Динамо" Владимир Казаченок. Причина смерти не называется.

В составе "Зенита" экс-нападающий провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

"Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака "Зенита" была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.

Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за "Зенит" он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Вчера, 23:39
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12
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№12 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 00:32) #
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online

Пусть земля будет пухом....Соболезную
Регистрация: 31.03.2008
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
светлая память...
Владимир Александрович с 2014-го возглавлял футбольную академию Зенита, многое делал для пацанов, для смены


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 00:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Выражаю соболезнования всем болельщикам Зенита.... Светлая память и земля пухом замечательному человеку и великому ленинградскому футболисту....
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: SpaRk Там где клен шумит (Сегодня, 00:12) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Светлая память!


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Только Россия и Спартак!
Регистрация: 2.11.2008
№8 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Светлая память. Земля ему пухом.
Регистрация: 20.10.2012
№7 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 00:07) #
  • -1
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online

Очень жаль, светлая ему память
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: федюк (Вчера, 23:53) #
  • -2
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Я плачу (((((((((((((((((((((
Регистрация: 26.03.2017
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Светлая память... Довелось во дворе с ним поиграть однажды немножко. Хороший мужик был, добрый и вежливый.
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: Играл с Сашей Головнем (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Вечная память. Помню его как великолепного нападающего в составе ленинградского "Зенита" и московского "Динамо".
Регистрация: 7.01.2017
№3 Написал: федюк (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (5)

Ужасс
Такой не старый ещё
Я в трауре
Никогда его не забуду - его, Бурчалкина, Желудкова, Давыдова................
Учитель Сани Кержакова (((((
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нет слов....


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Печально. Светлая Память pensive


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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