По информации источника, главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня, 12 июня, подпишет контракт с московским "Динамо", официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
Напомним, что 1 мая руководство бело-голубых отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев.
Валерий Карпин на данный момент является главным тренером национальной команды России, в конце февраля специалист покинул пост главного тренера "Ростова".
Источник: "СЭ".
"СЭ": Карпин подпишет контракт с "Динамо" 12 июня
Стало известно, когда Валерий Карпин подпишет контракт с московским "Динамо".
Фото: РФС