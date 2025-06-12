"СЭ": Карпин подпишет контракт с "Динамо" 12 июня

Стало известно, когда Валерий Карпин подпишет контракт с московским "Динамо".
Фото: РФС
По информации источника, главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня, 12 июня, подпишет контракт с московским "Динамо", официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что 1 мая руководство бело-голубых отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев.

Валерий Карпин на данный момент является главным тренером национальной команды России, в конце февраля специалист покинул пост главного тренера "Ростова".

Источник: "СЭ".

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