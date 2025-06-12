"У "Спартака" есть Угальде и Ливай Гарсия. Заболотного можно взять только на замену, если никого из этих двоих не продать. Антон хороший игрок, который может забить свои десять голов за сезон", - цитирует Мостового Metaratings.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может оформить переход форварда Антона Заболотного. В прошлом сезоне нападающий провел за "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых голов и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Мостовой: "Спартак" может взять Заболотного только на замену Угальде и Гарсии
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Антона Заболотного в "Спартак".
Фото: ФК "Химки"